Degrado in via Castello e dei Santi: la protesta

Sacchetti, spazzatura e immondizia abbandonata in strada: "Siamo esasperati". I residenti di via Castello e via dei Santi a Cantù, a Vighizzolo, sono al limite della pazienza. Da tempo, troppo tempo, segnalano l’incuria e la mancanza di igiene di alcuni cittadini, che hanno la loro abitazione in quella parte di Vighizzolo.

Questi ultimi sono soliti lasciare la spazzatura in strada, ovunque, senza rispettare le regole relative alla raccolta differenziata e ai giorni di ritiro dell’immondizia. Via Castello e via dei Santi formano un angolo retto dall’intersezione con piazza Piave sino a quella con via Francesco Baracca.

Le lamentele di un residente

"Ormai c’è una situazione di incuria e degrado che si protrae da tanti mesi - ha raccontato un residente, che ha chiesto di rimanere anonimo - Queste persone mettono fuori la spazzatura a qualsiasi ora di qualsiasi giorno, senza tenere conto delle regole della raccolta dell’immondizia porta a porta. Non solo. Mettono tutto insieme, senza seguire le norme relative alla raccolta differenziata. Con la conseguenza che spesso i sacchi non vengono ritirati. Rimangono a bordo strada e assai frequentemente i cani o altri animali li rompono, cosicché la sporcizia finisce in mezzo alla strada. E’ una situazione inaccettabile".

Inevitabilmente anche dal punto di vista igienico sanitario la situazione è diventata molto difficile da sopportare

"Qui attorno proliferano i ratti - ha proseguito il cittadino - Il Comune in un primo momento, tempo fa, ha collocato le trappole con le esche. Poi non le ha più posizionate, così siamo noi cittadini a doverle mettere. Altrimenti rischiamo di trovarci nei giardini e nelle abitazioni i topi, che purtroppo già vediamo scorrazzare attorno a quei sacchi della spazzatura. Voglio precisare che in diverse circostanza abbiamo segnalato il problema in Comune. Frequentemente viene mandato il furgoncino di Econord, che ritira i sacchetti ma alla fine la sporcizia rimane sulla strada perché poi queste persone rimettono nuovamente la loro spazzatura dove non dovrebbero e il problema continua a ripetersi".

Vista la situazione emergenziale, i residenti chiedono un intervento da parte dell’Amministrazione comunale.