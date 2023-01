Via Daverio a Cantù: via al cantiere per la fognatura.

Nuova fognatura in via Daverio. Il via libera al progetto relativo al rifacimento dell’impianto fognario della strada, che contribuisce a collegare piazza Garibaldi alla chiesa di Sant’Antonio, è stato dato prima delle festività natalizie dalla Giunta sulla base della delibera presentata dall’assessore ai Lavori pubblici Maurizio Cattaneo.

I lavori

Da tempo la fognatura sotto via Daverio è ridotta in condizioni pessime e in passato ha creato non pochi disagi ai residenti, ma anche alle condizioni del manto stradale. Così nei giorni scorsi Como Acqua, il gestore del servizio idrico integrato della provincia di Como ha inoltrato al Comune il progetto relativo all’intervento in via Daverio. Si tratta del primo lotto, che coprirà la parte compresa tra la rotonda della chiesa di Sant’Antonio sino al termine della parte asfaltata. Mentre quella restante in porfido sarò oggetto di un secondo lotto. Il costo relativo alla realizzazione della nuova fognatura in via Daverio ammonta a 300mila euro. La previsione circa l’inizio dei lavori è l’estate dell’anno prossimo, con una durata complessiva del cantiere stimabile in sei mesi.