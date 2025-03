Via I Maggio, obbiettivo sicurezza: arriva il secondo dissuasore di velocità

Il Comune di Tavernerio prosegue nell’obbiettivo di sensibilizzare gli utenti della strada a rispettare i limiti: posizionato un secondo pannello dissuasore di velocità in via I Maggio, al confine con la frazione di Solzago.

A due mesi dal posizionamento del primo impianto

Solo lo scorso dicembre era stato installato il primo impianto lungo la stessa strada: uno strumento che, indicando la velocità rilevata al momento del transito, fa sapere agli automobilisti se stanno rispettando o no il limite di 40 chilometri orari.

Il pannello è stato infatti progettato per avvisare i conducenti nel caso superino i limiti di velocità.

«L’obbiettivo è promuovere una guida più sicura - sottolinea il sindaco Mirko Paulon - Nel tratto di strada in questione, il limite di velocità è stato abbassato a 40 chilometri orari rispetto a quello di 50 previsto in altre aree urbane, poiché la zona è caratterizzata da un passaggio pedonale con visibilità ridotta».