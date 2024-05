Via i rifiuti dalla stazione grazie ai ragazzi de Lo Snodo e di Enfapi

Sono stati raccolti oltre trenta sacchi di rifiuti

Una proposta che rientra nella "Scat"

Un’iniziativa nel rispetto dell’ambiente e per prendersi cura del proprio territorio, rendendolo un luogo più pulito. È stata questa l’attività proposta dall’associazione giovanile Lo Snodo e dall’istituto Enfapi sede di Erba, che insieme hanno pulito la piazza della stazione cittadina, raccogliendo oltre trenta sacchi di rifiuti. La proposta rientra nel progetto “Scat: Scuola di cittadinanza attiva territoriale”, su iniziativa della rete del terzo settore erbese “Confluenze”, che Lo Snodo coordina, ed è finanziata da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia.

Fa parte di un percorso intrapreso con le classi terze

“Siamo molto felici per questa attività svolta – dice Simone Pelucchi, presidente de Lo Snodo – Ringraziamo l’istituto Enfapi per la collaborazione: i ragazzi si sono divertiti e hanno partecipato con entusiasmo. Questa attività arriva al termine di un percorso che abbiamo svolto insieme con le classi terze”.

Si è trattato, infatti, del terzo incontro: il primo si è svolto proprio sul tema della tutela dell’ambiente, con il contributo delle associazioni Mani Tese gruppo di Bulciago e Fashion Guerrilla; il secondo incontro, sul tema della cittadinanza attiva, ha visto l’intervento del Csv di Como.

"Abbiamo voluto concludere il percorso con un’attività pratica, al fine di far comprendere ai ragazzi cosa significa tutelare e prendersi cura dell’ambiente che ci circonda e attivarsi per il proprio territorio”, chiude Pelucchi.

Ripulita piazza Padania e le vie limitrofe

Durante l’attività i ragazzi, divisi in tre gruppi, hanno raccolto i rifiuti di piazza Padania e zone limitrofe. I sacchi raccolti sono stati oltre trenta. Al termine dell’iniziativa, agli oltre venti ragazzi presenti, è stata offerta la pizza presso il primo piano della stazione erbese, sede dell’associazione Lo Snodo.

“Questa attività di pulizia è stata un’attività che ha prodotto molto risultati positivi: dal punto di vista ecologico, della collaborazione tra soggetti – spiega Alessandra Colombo, coordinatrice sedeEnfapi Erba – Si è trattato di un gesto concreto di attenzione e "prendersi cura" della nostra città: una bella esperienza che mostra quanto possono dare i giovani se coinvolti, motivati e responsabilizzati. Un plauso a loro e ai docenti. Alla prossima, Enfapi ci sarà!”.

Tante le proposte di cura verso il territorio

Non è la prima volta che l’associazione Lo Snodo organizza iniziative di cura verso il territorio cittadino. Lo scorso marzo - in collaborazione con cooperativa Aldia, associazione Testa di Rapa e la scuola primaria "San Vincenzo" di Erba - i giovani avevano raccolto diversi rifiuti lungo il corso del fiume Lambro e nel percorso dalla stazione a via Zappa. Senza dimenticare l’imminente iniziativa dello Snodo (prevista per sabato 25 maggio, ma rinviata per maltempo) che prevede la rimozione e pulizia dei muri dalle scritte anarchiche dai condomini di via Turati.