Via le scritte anarchiche: ci pensano i giovani de Lo Snodo

A un anno dalla comparsa, l'opera di pulizia verrà effettuata nel pomeriggio di sabato 25 maggio

L'impegno di volontari, giovani e adulti

Dopo oltre un anno dalla comparsa delle prime scritte anarchiche a Erba, i giovani de Lo Snodo scendono in campo per rimuovere quelle presenti al civico 7 di via Turati. L’intervento, che verrà effettuato nel pomeriggio di sabato 25 maggio, verrà sostenuto economicamente dall’associazione che ha sede presso la stazione e a svolgerlo saranno diversi volontari, giovani e adulti.

"Nelle ultime settimane abbiamo organizzato, coinvolgendo diversi giovani una pulizia delle strade della città di Erba, al fine di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del prendersi cura dell’ambiente che ci circonda. Nelle prossime settimane ne organizzeremo un’altra con i ragazzi dell’istituto Enfapi - spiega Simone Pelucchi, presidente de Lo Snodo - Visto il successo di tali iniziative, e visto che fra i nostri obiettivi, c'è quello di promuovere la cittadinanza attiva e l’attenzione verso l’ambiente che ci circonda, abbiamo pensato di metterci in gioco anche per quanto riguarda la pulizia delle scritte anarchiche, che ormai da oltre dodici mesi sono presenti nella nostra città".

Già effettuato il sopralluogo con l'amministratrice di condominio

Il sodalizio ha avuto i primi contatti a metà aprile con l’amministratrice del condominio "Cevedale" in via Turati 7 per rendersi disponibile a occuparsi della pulizia delle scritte e della ritinteggiatura dei muri: "Offriremo la mano d’opera e copriremo tutte le spese economiche necessarie per l’intervento", commenta Pelucchi.

Dopo aver effettuato un sopralluogo con l’amministratrice di condominio e con alcuni condomini, i ragazzi de Lo Snodo hanno ottenuto il via libera per effettuare questo intervento: "I condomini erano molto contenti e hanno accolto volentieri la nostra proposta, vista la presenza di queste scritte da oltre un anno. Alcuni condomini si sono anche proposti di lavorare con noi".

"Rulli e pennelli" è il nome dell'iniziativa

Della pulizia dei muri – dal titolo "Rulli di Pennelli" – dunque, se ne occuperanno i volontari e coloro che decideranno di aderire all’attività, grazie al supporto di un esperto.

"Al momento ci siamo accordati con il condominio Cevedale, che è la struttura dove sono avvenute la maggior parte degli imbrattamenti, con frasi anche minacciose nei confronti del deputato e consigliere comunale Eugenio Zoffili - prosegue Pelucchi - Per quanto riguarda le altre scritte presenti nei condomini limitrofi abbiamo contattato l’amministratore dando la disponibilità per intervenire anche lì".

Per partecipare all’attività è necessario iscriversi al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/1Uc3S8-YsKf4hz6VufROh3xiCN7i7IOVcwRguKzrqQlM/edit.

I posti a disposizione sono limitati.

"Queste opere sono fondamentali per dimostrare che è importante lavorare bene e insieme tra giovani e adulti"

"Ringraziamo i condomini e l’amministratrice condominiale, Wania Conti, per aver accolto la nostra proposta: siamo molto felici di poter tornare a contribuire concretamente al decoro e alla cura del nostro territorio e, in particolare, della Città di Erba - chiude il presidente de Lo Snodo - Crediamo che questi interventi siano fondamentali perché, oltre a permettere la partecipazione attiva dei giovani alla vita della comunità, dimostrano ancora una volta che lavorare bene e insieme fra giovani e adulti è possibile. Speriamo, inoltre, che questa attività possa contribuire a promuovere l’idea che la cura del bene comune è responsabilità di tutti e che la cura dell’ambiente che ci circonda è un diritto e un dovere civico".