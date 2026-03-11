Via Leopardi, ennesimo incidente: coinvolto un motociclista minorenne

Sul posto sono intervenuti i volontari di Lariosoccorso, allertati in codice giallo: via Leopardi a Erba è la strada protagonista di una battaglia dei residenti per sottolinearne la pericolosità all’Amministrazione comunale

L’ultimo di una serie di episodi

Ennesimo incidente lungo via Leopardi, proprio sul ponte della ferrovia. Intorno alle 16.30 di oggi, mercoledì 11 marzo, i soccorsi sono stati allertati in codice giallo per lo scontro tra un motociclista di 17 anni e un automobilista di 70. Si tratta dell’ultimo di una serie di episodi che sono da tempo portati all’attenzione dell’Amministrazione comunale da parte di un comitato cittadino nato appositamente per sottolineare la pericolosità di quel tratto.

Sul luogo dell’incidente si sono portate anche le Forze dell’ordine per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.