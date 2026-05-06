Via libera dal Consiglio di Stato alla moschea, ira della Lega

A seguito della sentenza del Consiglio di Stato che ha dato il via libera all’associazione Assalam per la realizzazione della moschea di via Milano accogliendone il ricorso, sono diverse le reazioni dal mondo politico ed in particolare dal gruppo Lega.

A criticare la decisione sono il senatore del Carroccio Gianluca Cantalamessa e l’onorevole Andrea Crippa.

“Il via libera del Consiglio di Stato alla moschea di Cantù apre più di un interrogativo sul fronte della sicurezza, della prevenzione e del controllo del territorio – ha spiegato Cantalamessa -Rispettiamo le sentenze, ma non possiamo ignorare le preoccupazioni espresse in questi anni dalla comunità locale e dal sottosegretario all’Interno della Lega, Nicola Molteni, che ha sottolineato la necessità di leggi per inquadrare in modo rigoroso il fenomeno dell’Islam politico, dal tracciamento dei finanziamenti ai luoghi di culto, fino a un registro per imam e associazioni. Su questa linea si muove il disegno di legge che mi vede come primo firmatario, che introduce appunto l’albo nazionale degli imam e che è pensato per dare strumenti chiari allo Stato nel vigilare su chi predica, obbligando anche a fare sermoni in italiano, e su chi finanzia. Il tutto nel pieno rispetto della libertà religiosa, ma anche con la stessa fermezza nel difendere i principi del nostro ordinamento grazie a regole, controlli e intese formali, e non in un semplice obbligo per i Comuni di accettare ovunque nuovi luoghi di preghiera”