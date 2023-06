Via Majnoni: disagi a Erba da martedì 13 giugno

Lavori in corso a Erba: via Luigi Majnoni resterà chiusa al traffico nella giornata di martedì 13 giugno

Ordinanza del Comune per lavori in centro

Saranno interventi alla fognatura finalizzati a una sistemazione in via d'urgenza quelli che riguarderanno la centralissima via Majnoni martedì prossimo 13 giugno. Il Comune di Erba dispone infatti il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata nel tratto che da piazza Rufo porta in via XXV Aprile. Le auto in transito dirette verso il corso principale e nell'altro senso di marcia troveranno quindi una indicazione di deviazione.

La zona descritta è da considerarsi area di cantiere: la viabilità sarà garantita in caso di necessità dal personale della ditta esecutrice dei lavori, avente funzioni di moviere, che comunque resta responsabile di eventuali incidenti stradali o danni alle persone o cose che dovessero verificarsi per inadeguatezza dei segnali stessi oltre alla necessaria segnaletica stradale temporanea da cantiere.

Il personale incaricato nell’espletamento dell’attività lavorativa sulla strada, oltre a svolgere un’adeguata sorveglianza di tutto il cantiere, dovrà essere dotato di indumenti.

Il comune nella persona del sindaco Mauro Caprani non esclude che i lavori potranno proseguire anche nei giorni successivi.