Via Marco Cocquio: aperto temporaneamente il tratto di strada

Via Marco Cocquio riaperta, ma solo temporaneamente: martedì 12 aprile, con la ripresa dei lavori da parte della società "2i Rete Gas SpA" per la posa di una nuova tubazione di gas metano, la strada sarà chiusa al traffico e occupata nuovamente dal cantiere.

Via Marco Cocquio, martedì torna il cantiere

Quel tratto di strada provinciale, lungo la Sp 18 all’altezza di via Marco Cocquio sul territorio di Uggiate Trevano, è occupato da lavori pubblici da più di sei mesi. Dopo le opere realizzata dalla società di servizio idrico integrato “Como Acqua”, ora è il turno della società "2i Rete Gas SpA”, al lavoro per la posa di una nuova tubazione di gas metano. Ma da ieri, giovedì 6 aprile, a lunedì 11, il tracciato è aperto al traffico veicolare in ambedue i sensi di marcia: “E’ stato riaperta la via per i giorni delle festività Pasquali - dettaglia il sindaco Rita Lambrughi - ma da martedì 12, tornerà il cantiere”.

Inoltre, l’Ufficio Tecnico spiega:

“La provincia di Como aveva imposto di lasciare aperto il tratto interessato dai lavori durante i fine settimana - spiega - ma la società ha chiesto di poter proseguire con la chiusura totale della strada per poter lavorare anche il sabato. con l’apertura del fine il sabato e la domenica, è più complicato gestire il cantiere e si perde tempo. Al fine di agevolare la riapertura e terminare prima i lavori, chiedono la chiusura totale”.

Il Comune attende nuove ordinanze dalla Provincia per via Marco Cocquio

“Ad oggi - chiarisce l’Ufficio Tecnico del Comune - la strada resta aperta nei giorni festivi. Stiamo aspettando l’ordinanza delle provincia, anche perché la problematica di via Marco Cocquio non è il weekend”. Infatti, la provincia aveva imposto questa nuova riapertura settimanale, come è avvenuto ieri, ma “ha più senso ciò che chiede la società” aggiunge l’area tecnica.

“Siamo in attesa, ma preme sottolineare che la strada è di proprietà della provincia di Como e che i lavori sono effettuati da un privato. Il Comune subisce questa situazione e, coordinando con la Polizia locale e i tecnici, cerca di creare meno disagi possibili. C’è sempre stata disponibilità e impegno. Coordinazione anche per permettere alle due aziende di lavorare in tempi ravvicinati”.