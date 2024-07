Via Mazzini si prepara a diventare a senso unico

Il sindaco conferma che i lavori alla strada partiranno il 15 luglio

Un unico senso di marcia da piazza Mercato a salire

Parte la rivoluzione viabilistica di via Mazzini a Erba. Già dalla prossima settimana sarà predisposta la nuova segnaletica che indirizzerà le vetture in un unico senso di marcia, a salire da piazza Mercato in direzione del passaggio a livello. Poi dal 15 luglio prenderanno il via i lavori per la riqualificazione della strada. Saranno ampliati i marciapiedi e, se Como acqua ne avrà necessità, sarà sistemata la rete di sottoservizi.

Strada sempre percorribile - a eccezione di due giorni - e attività aperte

Il sindaco, Mauro Caprani, rassicura sulla percorribilità della via: "Non sarà chiuso nessun passo carraio e la viabilità sarà sempre garantita. Al di là di due soli giorni, sulla totalità del cantiere che si prevede di terminare il 15 settembre, quando verranno realizzati gli attraversamenti pedonali rialzati".