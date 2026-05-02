Via Per le Alpi, pavimentazione: da Regione arrivati 200mila euro

E’ quanto ha beneficiato il Comune da un bando relativo alla viabilità forestale e silvo-pastorale.

Si tratta del terzo e ultimo lotto di un intervento molto più ampio che prevede la completa riqualificazione della strada da Terz’Alpe alla Fontana di Gajum a Canzo

Si copre il tratto da Repossino a Gajum

Duecentomila euro da Regione Lombardia per completare la manutenzione straordinaria di via Per le Alpi. Il progetto, che prevede il rifacimento della pavimentazione in selciato, è il terzo e ultimo lotto di un intervento molto più ampio: con quest’ultimo contributo, che va a coprire al 90% la spesa totale dell’intervento (che ammonta a 294mila euro, ndr), si andrà a operare nel tratto compreso tra Repossino e Gajum.

Per fine mese si chiuderanno i lavori del secondo lotto

Nel frattempo, sono in fase di completamento, i lavori del secondo lotto che riguardano il rifacimento della pavimentazione dal Terz’Alpe, passando dal Second’Alpe e dal Prim’Alpe, fino al Repossino. La riqualificazione attualmente in corso è stata finanziata grazie a un protocollo operativo sottoscritto da Ersaf e Amministrazione comunale canzese. L’intervento, condizioni atmosferiche permettendo, dovrebbe chiudersi alla fine di questo mese di maggio.

Già completa la posa dei sottoservizi sul percorso

A essere già completato è stato invece il promo lotto dal Prim’Alpe al Terz’Alpe che – grazie a un finanziamento da parte di Comunità montana nell’ambito del progetto “Borgo ospitale” – ha compreso la realizzazione dei sottoservizi, con la sostituzione della rete di acquedotto e la predisposizione della tubazione per la linea telefonica, e il rifacimento di porzioni di pavimentazione, in particolare nella zona del Prim’Alpe.