Via Roma come una pista da Formula uno: progetto per ridurre la velocità delle auto

Alta velocità in via Roma, a Valmorea: al vaglio un progetto per la messa in sicurezza della strada.

Alta velocità in via Roma

Negli ultimi giorni si sono susseguite nuove segnalazioni circa l’alta velocità lungo una delle principali direttrici del paese. E non manca una certa preoccupazione tra i cittadini, tanto che l’argomento è stato discusso anche durante l’incontro settimanale tra gli amministratori di lunedì 12 maggio. "Questo tipo di segnalazioni ci è giunto più volte e da più voci - spiega il vicesindaco Ambrogio Bianchi - La prima raccomandazione è, ovviamente, che chi percorre via Roma rispetti i limiti imposti. Certi comportamenti destano preoccupazione in noi amministratori: parliamo dell’arteria principale del paese, che passa anche presso il polo scolastico. Sono presenti alcuni dossi, ma non sono sufficienti". La soluzione, però, non può essere soltanto l’aggiunta di nuovi dissuasori.

Progetto di ampio respiro

"La nostra intenzione è dare vita a un progetto che abbia continuità. Via Roma collega i due centri storici di Caversaccio e Casanova: avendo già avviato una progettualità su quest’ultimo, è naturale che la nostra riflessione si allarghi a tutta la via Roma, con l’obiettivo di sviluppare un piano organico e duraturo che includa gli accorgimenti necessari per ridurre la velocità". Già la precedente Amministrazione aveva affrontato il tema, portando avanti un progetto di sistemazione e messa in sicurezza. In particolare, era stato realizzato un primo lotto di interventi nel tratto antistante il Municipio, mentre il progetto definitivo del secondo lotto, relativo all’area davanti alle scuole e a via XXV Aprile, era già stato approvato. Per quest’ultimo era stata presentata una richiesta di contributo, pari a quasi 700.000 euro, nell’ambito del bando "Piccoli Comuni".

"Stiamo facendo le opportune valutazioni"

"Il progetto presenta contenuti per alcuni punti ancora validi: stiamo valutando quali parti possiamo attuare in base ai bilanci disponibili. Considerando che via Roma sfocia poi in via Santa Liberata e via Cesare Battisti, dove sono già in corso alcuni interventi sulla viabilità, e che il progetto complessivo prevede la delimitazione degli accessi all’incrocio di Casanova, ci aspettiamo che accorgimenti per la riduzione della velocità possano già avere un primo effetto in quella zona. La via Roma è anche una delle vie percorse dal pedibus: avrà una priorità per quanto riguarda lo stato e la sicurezza dei marciapiedi e la pavimentazione generale".