Via San Gerardo chiude, modifiche alla viabilità

Divieto di circolazione in via San Gerardo.

Nuovo porfido

Un’ordinanza di giovedì 22 agosto ha ordinato il divieto di transito in via San Gerardo, a Olgiate Comasco, nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie Luraschi e Silvio Pellico, dalle 8 di oggi, lunedì 26 agosto, alle 24 di venerdì 6 settembre. Dunque è istituito il senso unico alternato in via Silvio Pellico, per i soli residenti diretti e provenienti dalle abitazioni e mezzi di soccorso. Dall’intersezione con via San Gerardo al civico 2 è scattato il divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli di sosta presenti sul lato destro. L’obiettivo, è la necessità di ripristinare definitivamente il porfido.