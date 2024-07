Via Veneto chiusa: partiti i lavori per la riqualificazione dei sottoservizi

I mezzi pesanti saranno costretti a transitare per la centralissima via Mazzini

Coinvolta una delle arterie principali del paese

E' chiusa al traffico da oggi, lunedì 15 luglio, la via Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra via Locatelli e via Mirabella, per predisorre i consistenti lavori di rifacimento dei sottoservizi. Le opere riguarderanno in un primo momento la sistemazione della rete acquedottistica a cura di Como Acqua. L’intervento, con le relative limitazioni viabilistiche, si concluderà il prossimo 9 agosto.

Per consentire le opere, però, i mezzi pesanti saranno deviati in centro paese: ne sarà consentito il transito lungo via Mazzini e via Verza. Per questo motivo l’Amministrazione comunale chiede massima attenzione ai cittadini.

E' la prima tranche di un più grande investimento

"Si tratta di una prima tranche di un più vasto investimento che riguarderà poi anche la rete fognaria - spiega Pierluigi Paredi, consigliere di maggioranza - Sono interventi che, seppur poco visibili, sono da considerarsi i più utili e importanti. Andremo infatti a eliminare le perdite di acqua e riusciremo a dare un servizio migliore anche per quanto riguarda la fognatura, visto che si dimensioneranno le tubature alle nuove esigenze residenziali».

Al termine di questo primo cantiere, infatti, prenderà il via una seconda tranche per la rete fognaria intorno alla fine di agosto, la cui data di avvio verrà comunicata in tempo utile.

A seguire le strade adiacenti e la risfaltatura totale

Una volta concluse le opere in via Veneto, Como Acqua si occuperà anche di via Parini e di via Stoppani, per chiudere con via Mirabella. Infine, la stessa società completerà il tutto con la riasfaltatura dei tratti interessati dagli interventi.