Via Volta, da domani chiusa al traffico per le asfaltature

Gli operai della ditta Cartocci Strade procederanno con i lavori di adeguamento e di asfaltatura dei marciapiedi e del manto stradale di via Volta a Erba. In particolare, verranno eseguite le operazioni di fresatura e successiva asfaltatura del sedime stradale

Ecco gli orari di interruzione della circolazione

Per consentire lo svolgimento dei lavori, la circolazione sarà interrotta a partire dalle 7.30 di domani, 5 agosto, e fino alle 7.30 di giovedì, 6 agosto. Nuovamente interruzione della circolazione dalle 13 di domani alle 19 di venerdì 7 agosto.

Per tutta la durata dell’intervento sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata lungo l’intera via..