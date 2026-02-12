Via Volta, presidio contro l’abbattimento degli alberi. Ma per ora niente lavori

Questa mattina, 12 febbraio, alcuni rappresentanti del Coordinamento Base si sono ritrovati davanti all’ingresso della proprietà di via Volta a Erba dove sarebbero dovuti iniziare i lavori per l’abbattimento di circa una decina di alberi

Operazioni di taglio bloccate dal cattivo tempo

A due giorni dall’apertura del form per la raccolta firme promossa dal Coordinamento Base sono già circa 300 le persone che hanno deciso di sostenere la “battaglia” contro l’abbattimento delle alberature ospitate nel parco che si affaccia sulla via Volta. La proprietà ha infatti ceduto parte dell’area verde a una società che realizzerà una palazzina di quattro piani e un parcheggio a uso pubblico di quindici posti auto. E i condomini dell’edificio nella restante parte di parco si sono trovati dalla sera alla mattina con l’avviso di avvio delle operazioni di abbattimento. Operazioni che sarebbero dovute iniziare quest’oggi ma che sono state bloccate con tutta probabilità dal cattivo tempo.

“Una boutade per capire la reazione della gente?”

Presenti sul posto i rappresentanti dei comitati cittadini, riuniti nel Coordinamento Base:

“Lavori così importanti, come l’abbattimento di piante ad alto fusto, necessiterebbero almeno di cartelli o di transenne per evitare rischi. Invece, l’unico avviso è stato un foglio di carta nel tardo pomeriggio di ieri affisso sulla porta per informare i condomini. Non vorremmo fosse tutta una boutade per capire la reazione della gente”.

Presidio anche domani di prima mattina

Il presidio di fronte al parco di via Volta riprenderà anche domani, di prima mattina, per capire se effettivamente i lavori prenderanno avvio. Dicono dal Coordinamento:

“Domani presidio di testimonianza e informazione, rispettoso, in via Volta. Stiamo valutando tutte le vie procedurali e legali. Auspichiamo la partecipazione di cittadini e minoranze.