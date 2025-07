Viabilità: si studiano interventi per 675.000 euro per migliorarla

"Tra le opere più significative abbiamo interventi per 275.000 euro per la realizzazione di un nuovo parcheggio in via Michelangelo - spiega Paulon - Si tratta di 44 nuovi posti auto che vorremmo predisporre nell'intento di rispondere sia alle crescenti esigenze della zona residenziale, sia alla necessità di potenziare la disponibilità di posti auto a servizio del centro sportivo “Borella”, punto di riferimento per l’attività sportiva locale. Intendiamo poi investire 155.000 euro per la costruzione di un nuovo parcheggio in via Provinciale per il quale stiamo definendo il progetto, che sarà indicativamente tra i venti e i trenta posti auto e mirato a servire in modo efficace la zona centrale del paese, migliorando l’accessibilità e il supporto alle attività commerciali e ai servizi pubblici".

Un altro interventoriguarda la riqualificazione di un'area recentemente acquisita dal Comune. "E' nella zona Laghetto: vorremmo investire 84.000 euro per il primo lotto di interventi di riqualificazione dell'area dei campi da tennis - ancora Paulon -Lì è stato già collocato il nuovo magazzino dei cantonieri e lo spazio sarà oggetto di un progressivo progetto di sistemazione e valorizzazione. Questa manovra conferma la volontà dell’Amministrazione di intervenire in modo concreto su aree strategiche del territorio, con investimenti mirati alla funzionalità, alla vivibilità e alla qualità degli spazi pubblici".