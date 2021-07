In viaggio di nozze donando sorrisi ai bambini della Tanzania. Non si smette mai di essere volontari quando il desiderio di aiutare gli altri è scolpito nel tuo Dna.

Viaggio di nozze in Tanzania per regalare materiale scolastico ai bambini

Con questo spirito Simone Nacci, 30 anni, originario di Fenegrò, e la sua novella sposa Francesca Magni, 28 anni, cresciuta a Limido Comasco, hanno preso la decisione di trasformare la loro vacanza rendendola solidale. Martedì scorso sono volati in Tanzania, nella zona vicina al Kilimangiaro, e per dieci giorni consegneranno vestiti e materiale scolastico agli alunni di alcune scuole elementari e asili. D’altra parte, il desiderio di spendersi per il prossimo è stato il terreno da cui è sbocciato il loro amore. Simone, coordinatore infermieristico, infatti, è volontario per la Sos dal 2012 e Francesca lo è stata fino al 2015.

Tutti i dettagli sul Giornale di Olgiate da sabato 17 luglio 2021 in edicola

