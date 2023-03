Il mercati della provincia di Como sono in buona salute. A confermarlo è il presidente di Confesercenti, Claudio Casartelli, associazione di categoria che segue da vicino le necessità degli ambulanti.

Viaggio tra i mercati della provincia, Casartelli: "Svolgono un ruolo sociale soprattutto nei piccoli Comuni"

"Non possiamo certamente fare un discorso generale, dipende da paese a paese e anche dal tipo di articolo in vendita, ma stanno tendenzialmente bene - ha commentato - Nei piccoli Comuni le Amministrazioni locali hanno grande interesse a mantenere vivo il mercato perché anima il centro e svolge un ruolo sociale a fronte della chiusura di tanti negozi di vicinato. Funzionano però molto bene anche grandi mercati come quelli di Como, Erba, Olgiate Comasco e Cantù".

Un patrimonio sociale, che deve essere tutelato. "Le Amministrazioni locali, nella maggior parte dei casi, sono attente a sostenere il mercato locale, ma ci sono ancora realtà che ospitano mercati concorrenti, pratica che come Confesercenti sconsigliamo - ha sottolineato Casartelli - Affinché un mercato prosperi ci deve essere un controllo attento dei banchi per evitare la concorrenza sleale di qualche ambulante improvvisato. La legalità porta benefici per tutti, commercianti e clientela. Inoltre è fondamentale avere un occhio di riguardo ai costi dell’occupazione di suolo pubblico, soprattutto in tempi economicamente difficili come i nostri, ma anche mantenere una posizione centrale e non spostarli fuori paese".

