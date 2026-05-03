Videosorveglianza, a breve il via alla gara

L'obiettivo è terminare l'installazione entro l'estate.

Videosorveglianza a Caglio, ci siamo: al breve il via alla gara poi tempo di lavori.

Tutto pronto

Videosorveglianza, ci siamo: presto la gara, poi i lavori. Caglio è uno dei sei Comuni della provincia di Como compresi nella graduatoria definitiva del Ministero dell’Interno per il finanziamento dei fondi dedicati alla realizzazione di impianti di videosorveglianza. Per il Comune si tratta di un intervento da 123mila euro, di cui 100mila arrivano proprio dal Ministero.

Parla il sindaco

“Ormai ci siamo: nei prossimi giorni partirà la gara per l’assegnazione dei lavori – spiega il sindaco Vittorio Molteni – L’augurio è che l’intervento possa concludersi prima dell’estate o al massimo tra la fine di giugno e l’inizio di luglio”.

Oltre all’installazione delle telecamere, i lavori prevedono anche la posa di alcuni pali su cui collocare gli stessi occhi elettronici.

“Perché, al momento alcuni mancano, mentre altri non sono adatti alla collocazione”, chiarisce il sindaco.

Le telecamere, oltre che per un discorso sicurezza e monitoraggio del territorio, torneranno poi utili anche per incastrare i «furbetti» che abbandonano i rifiuti.