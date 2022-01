in edicola

Aumenta la sicurezza sul territorio.

Tre nuove telecamere aumentano l’efficacia dell’impianto di videosorveglianza sul territorio marianese e garantiranno un aiuto maggiore alle Forze dell’ordine, ma anche più sicurezza ai cittadini.

Videosorveglianza a Mariano: arrivano tre nuove telecamere

Le prime due telecamere sono state installate nell’area del mercato, alla rotonda tra via Kennedy e via San Martino: si tratta di un intervento dal costo complessivo di oltre 29mila euro, finanziato da un bando regionale per circa il 70% dei costi totali, permettendo così alle casse comunali di risparmiare ben 20mila euro. Il nuovo varco nella zona di piazza Mercato si aggiungerà a quelli già esistenti in città: dai tre presenti al ponte del Lottolo, passando per quelli in via Matteotti, via Como, via Isonzo, via per Cabiate, viale Lombardia e via Stoppani a Perticato.

Tutti i dettagli sul Giornale di Cantù da sabato 29 gennaio 2022 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui