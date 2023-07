Videosorveglianza, in arrivo investimenti per 300mila euro nel Comasco

Oggi, giovedì 6 luglio 2023, è stata pubblicata dal Ministero dell'Interno la graduatoria per l'approvazione di ben 478 progetti legati alla videosorveglianza in tutta Italia per un investimento totale di 36 milioni di euro. Di questi, 300mila cadranno a pioggia sul territorio comasco.

Nella provincia di Como verranno finanziati dal Ministero dell'Interno 5 progetti per un totale di 317.440 € che andranno rispettivamente ai Comuni di Bellagio (171.000), Cantù (57.500), Carimate (27.455), Grandate (31.993) e Lipomo (29.492).

Così in una nota il sottosegretario al Ministero dell'Interno, Nicola Molteni:

"La sicurezza per il ministro Piantedosi e per il Governo tutto - spiega - è una priorità. I 317 mila euro per il cofinanziamento dei progetti di videosorveglianza sono un'ottima notizia per i nostri territori. La videosorveglianza si è dimostrata negli anni uno strumento indispensabile per la prevenzione dei reati e per le indagini degli inquirenti. La sicurezza, come più volte ribadito, non è un costo ma un investimento per il futuro del nostro Paese e della nostra provincia. Confido nella capacità dei nostri amministratori per la realizzazione dei nuovi impianti e per la messa a punto e il potenziamento di quelli già esistenti. Anche per i prossimi anni il ministero dell'Interno garantisce importanti finanziamenti per i sistemi di videosorveglianza".