L’Amministrazione comunale si è aggiudicata il bando regionale sulla videosorveglianza. In questo modo entreranno nelle casse del Comune poco meno di 65mila euro, che consentiranno il potenziamento del numero di telecamere a controllo di tre aree verdi della città: il parco di villa Argenti, quello di Cascina Amata e infine quello del Campo Solare.

Videosorveglianza nei parchi a Cantù: confermati i fondi da Regione

La conferma del finanziamento è arrivata in settimana, come ha sottolineato l’assessore alla Sicurezza Maurizio Cattaneo. "Siamo molto soddisfatti per il risultato conseguito. Grazie a questo stanziamento, andremo a installare nuovi impianti di videosorveglianza in tre parchi della città", ha spiegato.

Tutti i dettagli sul Giornale di Cantù da sabato 28 maggio 2022 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui