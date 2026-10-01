Villa Dossel: il vescovo consacra la cappella della residenza

Caglio, Villa Dossel: il vescovo Franco Agnesi consacrerà la cappella della residenza per anziani. Una giornata di festa alla presenza delle autorità.

Martedì la consacrazione

Martedì 6 ottobre alle 16, il vescovo ausiliare di Milano, monsignor Franco Agnesi si recherà in visita alla cappella della residenza per anziani Villa Dossel di Caglio per la consacrazione e la benedizione, a cui seguirà la celebrazione della prima Messa alle 16.30, presieduta dallo stesso vescovo. L’evento sarà, inoltre, l’occasione per svelare il soggetto del quadro donato da don Angelo, parroco della cappella, per adornarne le pareti.

Tante autorità presenti

Tra i presenti per i saluti istituzionali ci sarà anche il sindaco di Caglio, Vittorio Molteni. Al termine delle celebrazioni, tutti i fedeli verranno invitati al rinfresco che si svolgerà negli spazi interni della residenza. L’evento è aperto alla cittadinanza di Caglio e dei Comuni limitrofi.