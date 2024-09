Villa e fattorie di Pomelasca sono state vendute

Pomelasca, a Inverigo, è stata venduta: la conferma arriva direttamente dai proprietari, i Sormani.

Raccontano i Sormani:

"Si, è vero, la decisione di vendere non la Tenuta di Pomelasca, ma il complesso "villa e fattorie" è stata presa. L'idea è di promuovere al meglio edifici ai quali i Sormani hanno dedicato tempo ed energie. Da alcuni anni sul mercato, gli edifici hanno finalmente oggi trovato una persona capace che ha dimostrato interesse e amore per il bello, comprendendo appieno come villa e fattorie siano un bene unico nella sua completezza".