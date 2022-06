Villa Ferranti dal prossimo autunno tornerà fruibile alla cittadinanza

Il prossimo autunno Villa Ferranti a Figino Serenza tornerà fruibile alla cittadinanza.

Raggiante il primo cittadino, Roberto Moscatelli.

"Si tratta di un progetto ambizioso per Figino Serenza già partito con la precedente amministrazione. Ci sono poi stati problemi con l'azienda che stava procedendo con i lavori, per cui si è deciso di riappaltare il secondo lotto. Da due mesi sono cominciati i lavori del secondo lotto. Innanzitutto vogliamo fare tornare la biblioteca nella sua sede originaria, poi ci sarà la sistemazione del piano terra e la realizzazione nuovo bar. Il secondo lotto, con un investimento di 1 milione e 400mila euro, sarà anche per realizzare nuovi spazi per eventi culturali. Poi ci sarà un terzo lotto per il parco esterno della villa. Verranno creati anche tre nuovi accessi di modo che la villa sia al centro di Figino Serenza".