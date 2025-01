Villa Ferranti incontra il design

Villa Ferranti a Figino Serenza si prepara a ospitare un ciclo di incontri organizzati in collaborazione con Enaip Cantù, con il sostegno della Fondazione Cariplo.

Gli appuntamenti, previsti tra febbraio e marzo, invitano grandi e piccini a esplorare due mondi affascinanti: il food e il design.

Storie in tavola

Il primo appuntamento, sabato 1 febbraio alle 16.30, è dedicato ai bambini dai 5 ai 9 anni con "Storie in tavola»" un laboratorio creativo per decorare una tovaglia ispirata a una fiaba, con libri disponibili in prestito.

Seguirà, giovedì 6 febbraio alle 17, "C come cucchia-io-ino-one", sempre per bambini dai 5 ai 9 anni, dove potranno progettare cucchiai ispirati ai grandi classici del design, esplorandone forma e funzione.

Appuntamenti per gli adulti

Il mese si chiude con un incontro per adulti, mercoledì 19 febbraio alle 20.30, dal titolo "Design del piatto". Questo laboratorio di food design svelerà come progettare oggetti per la mise en place, ispirandosi alle creazioni dei grandi designer.

Gli appuntamenti di marzo

A marzo il focus resterà sul legame tra creatività e cibo. Giovedì 6 marzo alle 20.30, l’appuntamento per adulti sarà "Mangiare con gli occhi", un’esperienza per esplorare il food design e le sue implicazioni estetiche.

Sabato 22 marzo alle 16.30, spazio nuovamente ai bambini dai 5 ai 9 anni con "Creare per leggere", che unisce narrazione e materiali sensoriali per dare vita a storie uniche.

Infine, giovedì 27 marzo alle 20.30, "D come design", un incontro dedicato agli adulti per scoprire il mondo del legno, dell’arredo e dell’eccellenza artigiana del territorio.

Ogni evento è gratuito e prevede un numero massimo di 15 partecipanti, con prenotazione obbligatoria sul sito della villa.