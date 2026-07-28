Villa Guaita si accende di musica, creatività e giovani energie grazie a Lo Snodo

Più di 15 appuntamenti e una rete di collaborazioni con realtà, associazioni e artisti del territorio: si chiude con un bilancio positivo la prima edizione della rassegna estiva promossa dal sodalizio erbese negli spazi di Ponte Lambro

Ogni appuntamento un’occasione per nuove energie e nuovi pubblici

Tra giugno e luglio la rassegna de Lo Snodo ha proposto un calendario variegato, capace di unire espressione artistica, creatività e partecipazione. Dalla serata inaugurale “Villa Guaita: ON FIRE”, che ha celebrato il settimo compleanno dell’associazione giovanile erbese con il dj set di Dj Mavvo, alla premiazione dei progetti YouthBank di Fondazione Comasca, fino alla serata dedicata alla musica dal vivo con Corynna, Filippo Barbaro, Arkadia e gli iTMi, ogni occasione ha portato a Villa Guaita nuove energie e nuovi pubblici. Ampio spazio è stato dedicato anche ai laboratori e alle attività partecipative, grazie alla collaborazione con diverse realtà e professionisti: La Gilda dei Giocatori ha animato le serate dedicate ai giochi da tavolo, L’Arrocco Lungo ha accompagnato i pomeriggi dedicati agli scacchi, mentre Studio4 ha curato il laboratorio di Tie Dye, Nadia Parrachini il workshop di poesie, Camillo Casartelli un momento dedicato alla meditazione e Riccardo Sollami un workshop di drum circle.

“Una villa storica trasformata in un centro vivo per la comunità”

La rassegna si è inserita in un più ampio percorso di valorizzazione di Villa Guaita come polo culturale e di aggregazione reso possibile grazie ai progetti “GenerAzioni di Cultura”, finanziato da Fondazione Comasca nell’ambito del bando “Tutela del Patrimonio” di cui Lo Snodo è ente capofila e al progetto “Connessioni Giovanili”, sul bando “Giovani Smart 3.0”, con capofila Lavoro e Integrazione di cui il Comune e Lo Snodo sono partner.

Spiega l’importanza di “Guaita Vibes” l’assessore alle Politiche giovanili pontelambresi Loris Staglianò:

“Questa rassegna ha dimostrato come una villa storica come Villa Guaita possa trasformarsi, se valorizzata e vissuta, in un luogo capace di accogliere occasioni molto diverse tra loro. Ci ha fatto vedere concretamente quanto uno spazio di valore storico possa diventare un centro vivo per l’intera comunità, aperto alle persone e alle nuove generazioni. Ringraziamo Lo Snodo per l’energia portata in questi mesi e per aver saputo animare Villa Guaita con proposte capaci di coinvolgere pubblici diversi. Ci auguriamo che questa esperienza possa essere solo l’inizio di un percorso di valorizzazione sempre maggiore dello spazio”.

Occasioni semplici e accessibili in cui i giovani possano incontrarsi

La rassegna si è chiusa con una serata karaoke, un ultimo momento di festa e condivisione che ha visto ragazze e ragazzi protagonisti sul palco tra canzoni pop e grandi classici della musica italiana. Un appuntamento che ha rappresentato pienamente lo stile Lo Snodo: creare occasioni semplici e accessibili in cui giovani e comunità possano incontrarsi, divertirsi e vivere insieme gli spazi del territorio. Lo spiega Giulia Ficuccio, referente del sodalizio:

“Siamo molto orgogliosi di aver portato a termine la prima edizione di “Guaita Vibes”. E’ stato un percorso intenso, reso possibile grazie all’impegno di tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione degli appuntamenti e, in particolare, dei volontari che hanno dedicato tempo ed energie a questo progetto. Ringraziamo il Comune di Ponte Lambro per averci dato l’opportunità di animare uno spazio così bello come Villa Guaita: è un luogo con un grande potenziale e ci piacerebbe poterlo vivere nuovamente anche il prossimo anno. Chissà, magari questa sarà solo la prima edizione di un appuntamento destinato a crescere”.

Pausa estiva per Lo Snodo: si riparte a settembre

Con la chiusura di “Guaita Vibes” si conclude anche il calendario estivo de Lo Snodo, che si prende ora una breve pausa. Le attività e le iniziative dell’associazione riprenderanno a settembre con nuovi appuntamenti e proposte rivolte ai giovani e alla comunità. Tutti gli aggiornamenti, gli eventi in programma e le modalità di partecipazione saranno disponibili sui canali social de Lo Snodo (Instagram: @lo.snodo, Facebook: Lo Snodo).