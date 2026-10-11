Villa Manusardi ancora nel mirino dei vandali: bruciata una delle palme del parco

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Villa Manusardi e il suo parco finiscono ancora nel mirino dei vandali: bruciata una delle palme del giardino comunale.

Hanno agito in pieno giorno

L’episodio è avvenuto martedì 6 ottobre nel tardo pomeriggio: ad accorgersi dell’incendio sarebbero stati alcuni residenti della zona, che hanno prontamente allertato i Vigili del fuoco.

Nel mirino, in questo caso, è finita una delle palme del parco: piante che rendono il polmone verde del paese un luogo di grande pregio storico, si presume infatti che gli alberi siano stati piantati nell’Ottocento dalla famiglia Manusardi, che era di origine nobiliare, e che, come facevano altre famiglie nobili e dell’alta borghesia, sia stato fatto per mostrare ricchezza e prestigio, con la possibilità di accedere a specie botaniche altrimenti non comuni sul territorio.

A oggi sono tuttora in corso le indagini della Polizia locale ma sembra proprio che ad appiccare il fuoco a una delle palme del giardino sia stato un gruppo di ragazzini. I vandali, armati di accendino, avrebbero appiccato il fuoco bruciando tutta la pianta. «E’ molto probabile che questo atto vandalico sia stato compiuto dai soliti ragazzini – specifica amareggiato il primo cittadino Giuliano Capuano – Probabilmente armati di accendino, hanno dato fuoco a una delle piante tropicali: la palma ha un tronco con molti filacciamenti e le fiamme si sono rapidamente diffuse e hanno bruciato tutta la pianta. Quanto successo è stato subito segnalato da alcuni residenti che si sono accorti delle fiamme: l’incendio ha spaventato chi era in zona e poteva essere molto pericoloso. Poco distante dalle palme, infatti, ci sono dei pini, e se avessero preso fuoco il danno sarebbe stato decisamente più grande e si sarebbe creata una situazione di rischio in tutta la zona».

L’incendio ha «fortunatamente» riguardato una sola pianta. «L’incendio è stato spento rapidamente dai Vigili del fuoco, quindi è stato subito circoscritto – aggiunge – E non ci sono stati altri danni. Qualcuno ha visto un gruppo di ragazzini: si pensa siano stati i soliti che frequentano il parco».

Le immagini delle telecamere potrebbero permettere di identificare gli autori del vandalismo. «Quell’angolo del parco non è inquadrato, ma le telecamere installate nel parco riprendono chi entra e chi esce e le immagini saranno visualizzate dalla Polizia locale – ancora il sindaco Capuano – E’ nostra intenzione identificare i colpevoli di questo gesto di grande inciviltà, che oltre a essere spregevole, preoccupa: bisogna pensare che un gruppo di ragazzini erano in giro per il paese e non si sono fatti problemi a utilizzarlo per fare questo gesto. Forse non si aspettavano un incendio così, resta comunque un danno alla proprietà pubblica e a un bene della comunità».