Villa San Benedetto approda in radio: ecco la nuova rubrica delle Suore ospedaliere

Villa San Benedetto approda in radio. Le Suore Ospedaliere di Albese con Cassano inaugurano una nuova rubrica mensile su Radio Maria “Spiritualità e Pastorale Ospedaliera”.

Uno spazio di riflessione

Al via una nuova rubrica per creare uno spazio di riflessione, ascolto e condivisione dedicato alla spiritualità vissuta nel mondo della cura e della sofferenza: “Spiritualità e Pastorale Ospedaliera” andrà in onda ogni terzo venerdì del mese, dalle 11 alle 11.50, e sarà condotta da Suor Mariella Giannini, Superiora Locale di Villa San Benedetto Menni (Casa delle Suore Ospedaliere), insieme al Dott. Michele Venanzi, Coordinatore del Servizio di Pastorale della Salute del Ramo ETS della Provincia Italiana delle Suore Ospedaliere.

Questo nuovo appuntamento radiofonico nasce dal desiderio delle Suore Ospedaliere di dare voce al proprio carisma, maturato in anni di servizio accanto alle persone fragili, malate e sofferenti e di condividerlo con un pubblico sempre più ampio. La rubrica si propone come uno spazio di dialogo e testimonianza, capace di unire dimensione spirituale, esperienza pastorale e vita concreta. Nel corso delle puntate saranno affrontati temi legati alla spiritualità nella malattia, alla cura integrale della persona, al valore della prossimità, dell’ascolto e della solidarietà, con uno sguardo particolare alla pastorale sanitaria e ospedaliera. Attraverso riflessioni, esperienze vissute e contributi di operatori e testimoni, la trasmissione intende offrire sostegno, speranza e strumenti di lettura evangelica della sofferenza.