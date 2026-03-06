Villa San Benedetto ha ospitato l’installazione “Coreo-grafia”

Nei giorni 25, 26 e 27 febbraio, presso la portineria di Villa San Benedetto Menni ad Albese con Cassano, si è svolta l’installazione “Coreo-grafia”, un’opera condivisa che unisce danza e arti figurative, a cura di Martina Petetta e realizzata all’interno della struttura con il coinvolgimento di professioniste sanitarie che vi operano quotidianamente.

L’opera condivisa unisce danza e arti figurative

Il progetto ha raccolto tracce personali, oggetti simbolici, segni su tessuto e movimenti del corpo, dando forma a un paesaggio intimo capace di raccontare identità, percorsi ed esperienze. Attraverso la tecnica del frottage e la successiva traduzione nel gesto danzato, l’opera ha messo in relazione interiorità, memoria e presenza corporea, trasformando elementi della pratica quotidiana in espressione artistica condivisa.

Le Suore Ospedaliere hanno ospitato l’iniziativa come momento di apertura culturale e di valorizzazione del patrimonio umano e professionale della struttura. Le religiose hanno sostenuto il progetto come occasione per coniugare cura, spiritualità e creatività, sottolineando l’importanza di spazi in cui l’esperienza individuale e collettiva può esprimersi liberamente attraverso l’arte.

L’installazione ha offerto uno spazio di incontro tra cura e creatività, restituendo alla comunità uno sguardo sensibile sul corpo, sul tempo e sulle relazioni che abitano i luoghi di lavoro e di vita. L’iniziativa ha rappresentato un momento significativo di partecipazione e condivisione, capace di valorizzare l’esperienza professionale e umana delle partecipanti attraverso il linguaggio dell’arte contemporanea.