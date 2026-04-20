Villa Santa Maria consegue la Certificazione per la parità di genere

Villa Santa Maria rafforza il proprio percorso di sviluppo organizzativo e culturale. Il Centro Multiservizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Tavernerio ha ottenuto la Certificazione per la parità di genere secondo la norma UNI/PdR 125:2022.

Certificazione per le misure che garantiscono equità, inclusione e pari opportunità

La Certificazione per la parità di genere riguarda tutte le sedi dell’Ente: quella di Tavernerio, quella di Oggiona con Santo Stefano (Varese) e quella di Appiano Gentile. Il percorso ha coinvolto tutte le funzioni del Centro: dalla direzione alle risorse umane fino ai sistemi di gestione. A Villa Santa Maria il 64% dei dipendenti è costituito da donne, un dato che riflette l’attenzione dell’ente alla costruzione di un ambiente di lavoro inclusivo ed equilibrato.

La certificazione riguarda l’adozione di misure strutturate volte a garantire equità, inclusione e pari opportunità per tutto il personale. L’audit condotto dall’Ente certificatore Dasa-Rägister S.p.A. ha evidenziato un sistema già solido e ben organizzato, sostenuto da strumenti di gestione evoluti e coerenti con una visione operativa orientata alla valorizzazione delle competenze. In questo contesto si inserisce anche un investimento costante nella formazione, con oltre 2.000 ore di aggiornamento professionale all’anno.

Particolare rilievo è stato attribuito alla trasparenza dei percorsi professionali e retributivi, alla promozione delle opportunità di crescita, alle politiche di inclusione e alle misure di conciliazione tra vita lavorativa e personale. Elementi che contribuiscono a costruire un ambiente di lavoro coerente con la missione del Centro, dove la qualità della cura passa anche attraverso la qualità delle condizioni in cui operano i professionisti.

Tra i punti di forza emersi figurano la presenza di un piano strategico con obiettivi definiti, l’adozione di procedure strutturate nei processi di selezione e gestione del personale e un sistema di indicatori in grado di monitorare le performance e orientare le scelte organizzative.

“Questa certificazione rappresenta un passaggio importante perché riconosce un lavoro che portiamo avanti da tempo, spesso lontano dai riflettori- spiega la Dr.ssa Gaetana Mariani, Presidente e Direttore Generale di Villa Santa Maria –Per noi la parità di genere non è un obiettivo formale, ma una componente strutturale dell’organizzazione: significa garantire condizioni e opportunità eque, valorizzare le competenze e costruire un ambiente di lavoro che rispecchi i valori che ogni giorno mettiamo nella cura delle persone”.