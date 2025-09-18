Villa Santa Maria, interrogazione in Consiglio regionale. Valcepina: “E’ nostro dovere tutelare i più fragili”. Il consigliere regionale Chiara Valcepina (Fdi) presenta un’interrogazione all’assessore Bertolaso.

Villa Santa Maria, “Massima attenzione e verifiche sulla struttura”

Chiara Valcepina commenta la discussione in Aula della sua interrogazione all’assessore al Welfare Guido Bertolaso in merito alla situazione dell’Istituto Villa Santa Maria di “La tutela dei minori e dei pazienti fragili deve venire prima di tutto, soprattutto all’interno di strutture che hanno il compito di curarli e proteggerli”. Con queste parole il consigliere regionale di Fratelli d’Italiacommenta la discussione in Aula della sua interrogazione all’assessore al Welfarein merito alla situazione dell’Istituto Villa Santa Maria di Tavernerio specializzato nel trattamento di patologie neuropsichiatriche e disturbi comportamentali.

Durante la discussione, l’assessore Bertolaso ha illustrato le verifiche già effettuate dalla Regione: ATS ha effettuato un primo controllo a marzo, dal quale non sono emerse criticità e fatto un ulteriore sopralluogo il 17 luglio con la commissione di vigilanza competente in cui sono stati verificati standard assistenziali e requisiti, confermando la piena conformità delle attività. I sopralluoghi sono stati effettuati senza preavviso alla struttura, come previsto dalle procedure.

“Tutto quello che Regione Lombardia può mettere in campo è giusto che lo faccia, perché dev’essere garante della protezione dei più fragili – sottolinea Valcepina – Non si tratta di far luce su un episodio specifico, ma di dare un segnale chiaro: è nostro dovere istituzionale e morale tutelare i bambini e i ragazzi con disabilità e rassicurare le famiglie che li affidano alle nostre cure. Regione deve operare secondo standard di eccellenza e garantire sicurezza, tutela e dignità dei pazienti e delle loro famiglie”. Il consigliere ha ribadito la necessità di continuare a monitorare attentamente la struttura, assicurando che l’Istituto Villa Santa Maria mantenga i più elevati livelli di cura e protezione.

“Regione Lombardia continuerà a essere in prima linea per difendere i diritti dei più fragili, con un’attenzione particolare ai bambini e ai ragazzi con disabilità che vengono affidati alle nostre strutture dalle loro famiglie. È una battaglia di civiltà e responsabilità istituzionale”, conclude Valcepina.