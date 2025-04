Villa Santa Maria: promozione a pieni voti sui servizi offerti

Promozione a pieni voti per i servizi di Villa Santa Maria, Centro Multiservizi di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza di Tavernerio. Il questionario annuale sulla Customer Satisfaction, rivolto ai genitori dei minori accolti dai servizi residenziali e dal Centro diurno di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, ha infatti restituito un elevato livello di soddisfazione, con punte di gradimento che superano il 95% in moltissime delle aree indagate.

Risultati positivi per il centro di Tavernerio

Il dato più significativo del questionario, che consente di esprimere il proprio giudizio attraverso una scala di valutazione che prevede quattro diversi gradi (Molto soddisfatto; Abbastanza soddisfatto; Poco soddisfatto; Per niente soddisfatto), riguarda la relazione con il personale. Da quello educativo a quello riabilitativo, che raggiungono il 97,5% di giudizi positivi, a quello medico (96,2%) e infermieristico (95%), le valutazioni sono decisamente lusinghiere. Molto alto è anche il voto rispetto alla qualità delle cure e prestazioni, che registra il gradimento del 96% delle famiglie. E il giudizio positivo è confermato anche quando si parla dell’esperienza a Villa Santa Maria nel suo complesso (96,2% di soddisfazione). Anche le attività educative e riabilitative (95%), così come gli aspetti strutturali (93,7%), registrano voti estremamente positivi. Complessivamente, il grado di soddisfazione sfiora il 93%. E la valutazione positiva è rafforzata dalle testimonianze raccolte nei commenti aperti, spesso dense di gratitudine e fiducia.

Molti genitori sottolineano i cambiamenti concreti nei loro figli, associandoli al lavoro quotidiano svolto dagli operatori. “Ogni volta che rientriamo, nostro figlio è felice. Questo ha sicuramente un significato”, scrive una madre. Un altro genitore ringrazia semplicemente “per tutto il tempo speso con nostro figlio e con noi”.

Alta soddisfazione anche per le attività ambulatoriali del Polo Territoriale di Neuropsichiatria infantile con valutazione media registrata di oltre il 99% di gradimento, con punte del 100% rispetto al servizio di prenotazione, agli orari, alla puntualità, al confort e pulizia degli ambienti, oltre che alla riservatezza e alle informazioni.

"Una serie di risultati che rappresentano un’importante conferma del lavoro svolto, ma anche uno stimolo per continuare a impegnarsi in un’attività in cui, oltre alla competenza, contano molto anche l’impegno, la capacità di ascolto e la responsabilità", affermano dal Centro.