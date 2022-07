Villaggio a 4 zampe cerca una famiglia per Fabry

Il Villaggio a 4 zampe di Cermenate sta cercando una famiglia per Fabry. Trovato sulle strade di Malaga a luglio 2021, dopo averlo tratto in salvo, fatto gli esami di routine e castrato è stato portato in Italia e aveva trovato la sua famiglia, ma dopo due mesi dall'adozione è stato portato indietro.

Un Podenco Andalusiano giocherellone, simpatico, socievole con i suoi simili, ma che soffre troppo la solitudine. Il villaggio cerca per lui una famiglia che possa dedicargli il giusto tempo: essendo un cane da caccia, con istinto predatorio, si sconsigliano famiglie che già possiedono dei gatti. Fabry ha due anni, è castrato ed è un cane molto affettuoso, come raccontano le responsabili del villaggio: "Quando è con noi passa il suo tempo a riempirci di baci. Chiunque vede arrivare, lui omaggia con una carrellata di coccole e tanto affetto. Soffre il troppo tempo da solo, quindi ha bisogno di una famiglia che ci sia qualcuno a fargli compagnia o che comunque non stia troppe ore lontano da lui".

Chi contattare

Per informazioni o per andare a conoscere Fabry di persona contattare Catia Giulia Cortesi al 340 9184408 o Sere Stanco al 389 6055529. Oppure scrivere una mail a Info@unionefalaforza.it