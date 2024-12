Villaggio di Natale alla scuola dell'infanzia Vidario di Alzate: è aperto da oggi, lunedì 16, fino a giovedì 19 dicembre. In particolare, la Scuola Vidario aprirà le sue porte per un magico Villaggio di Natale ricco di giochi, esperienze sensoriali e attività dedicate alle famiglie.

Nel Villaggio di Natale si potrà scoprire la storia di "Il viaggio di una Stella", giocare, divertirsi e gustare un'ottima merenda insieme. Per poter accedere al Villaggio, è necessario prenotarsi scrivendo il nome e cognome del proprio bambino e un recapito telefonico nell'apposita tabella posizionata presso il tavolo all'ingresso della scuola. Ogni pomeriggio sono previste tre fasce orarie (16.00 - 16.30 / 16.30 - 17.00 / 17.00 - 17.30) dove segnarsi con un massimo di 10 famiglie per fascia.

Anche le famiglie esterne alla scuola possono partecipare concordando l'orario in base alle disponibilità direttamente con la segreteria ai seguenti contatti: telefono: 031.630352 (LUN 7.30-11.00/14.00-17.00; MAR-VEN 7.30-11.00) o via mail: segreteria@ asiloinfantilevidario.it. L'accesso al Villaggio di Natale è da via Staurenghi.