Villetta va a fuoco

Nottata di super lavoro per i Vigili del Fuoco che sono ancora impegnati a Vertemate con Minoprio per lo spegnimento di un incendio in una villetta

L'incendio

L'allarme è scattato intorno a mezzanotte e mezza di sabato 8 marzo, a Vertemate con Minoprio, in via Consortile dei prati lunghi, per un incendio divampato in una villetta di due piani verosimilmente abbandonata.

Sul posto sono arrivate cinque squadre dei vigili del fuoco da Cantù, Como e Erba. Le operazioni di smassamento e minuto spegnimento sono ancora in corso per il cedimento di parti della struttura che rendono difficoltose le operazioni