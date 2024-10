Vince 10mila euro col Gratta e vinci, poi torna in ricevitoria per ringraziare

Giorni decisamente fortunati per la tabaccheria Totomania del Centro commerciale Mirabello di Cantù.

Vince 10mila euro: "Ha ringraziato chi ha pescato il Gratta e vinci"

Lunedì 14 ottobre 2024 una donna ha vinto 10mila euro dopo aver acquistato un Gratta e vinci da 3 euro. "Giovedì è tornata per ringraziare Daniela, la ragazza che glielo aveva pescato dal mazzo. Ha raccontato che non sta attraversando un bel periodo per qualche problemino di salute e la vincita l'avrebbe sicuramente aiutata", ha detto Elisabetta Frigerio, titolare di Totomania.

Un'altra vincita

Qualche giorno prima, il 10 ottobre, nella stessa ricevitoria erano stati vinti 30mila euro con l'estrazione del Simbolotto. Il fortunato vincitore era riuscito a indovinare i cinque simboli che hanno consentito la vincita.