Vince al SuperEnalotto, ma non ritira i soldi: ha ancora poco tempo

Ha vinto al SuperEnalotto, ma non ha ancora ritirato la vincita: e ormai la scadenza per farlo si sta avvicinando progressivamente per il fortunato che ha giocato ad Asso

La vincita al SuperEnalotto non ritirata

A giugno, grazie all’iniziativa speciale “UN’ESTATE A MILLE” di SuperEnalotto SuperStar, sono stati assegnati ben 1.000 premi garantiti da 10mila euro ciascuno, nell’arco di 4 concorsi speciali consecutivi (n. 100 di martedì 25 giugno; n. 101 di giovedì 27 giugno; n. 102 di venerdì 28 giugno e n. 103 di sabato 29 giugno).

E se i più fortunati stanno già gustando i benefici della vincita, c’è qualcuno che, invece, non si deve essere reso conto di essere stato baciato dalla Dea bendata: dei 1.000 premi - record per numero più alto di premi certi messo in palio nella storia del SuperEnalotto - infatti, non sono stati ancora riscossi 9 premi in Lombardia.

Tra questi c'è anche una persona che ad Asso ha partecipato all'estrazione di sabato 29 giugno, il cui codice alfanumerico è 3620AMI103034. E per riscuotere la vincita ormai gli resta solo poco tempo, entro il 27 settembre

In "buona" compagnia

Il comasco, però, non è l'unico ad avere vinto e a non aver riscosso la vincita. Gli altri otto vincitori lombardi hanno giocato il 25 giugno a Brescia, Cardano del Campo e Solbiate Arno (in provincia di Varese), il 27 a San Colombano al Lambro (Milano) e Luino (Varese), il 29 giugno a Milano, Azzano Mella (Brescia), Seveso (Monza e Brianza) e appunto Asso

Le scadenze per la riscossione dei premi sono il 23, 25, 26 e 27 settembre, in base alla data del concorso giocato. Da Sisal arriva l'invito ai giocatori "di verificare i codici alfanumerici univoci, relativi all’iniziativa speciale, presenti sulla ricevuta di gioco, per scoprire se si è tra i fortunati vincitori e, soprattutto, di non dimenticare la data di scadenza per riscuotere la vincita".