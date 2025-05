Vincono il pass per i mondiali di robotica, ma mancano i fondi

Carimate, hanno vinto le finali nazionali e l’accesso alle fasi europee e mondiali della Lego League, ma per la mancanza di fondi rischiano di non potervi prendere parte. Così gli allenatori hanno deciso di "bussare" alla porta di Regione Lombardia.

Le World Robot Olympiad

La scuola secondaria di primo grado di Carimate ha partecipato con ben 6 squadre alla finale nazionale della World Robot Olympiad, una competizione di robotica che si è svolta lo scorso weekend a Trento.

Due squadre, la Codexplorer, composta da Aleksandra Grishunina, Federica Paggi e Valentino Di Trapani, e la Ots, formata da Diana Ferraioli, Lea Gilioli, Diego Tagliabue, formate dagli studenti e dalle studentesse che hanno partecipato al laboratorio di robotica durante l’anno, si sono classificate al primo posto nella categoria Senior e nella Junior.

Nella categoria Junior, altre tre squadre hanno ottenuto piazzamenti di rilievo: Cyberduo (Emma Done e Matilde Bredice) è arrivata seconda; The Robotics (Samuel Molteni, Carlo Riva e Pietro Lovece) si è classificata terza; Architecht (Giorgio Orsenigo, Pietro Molteni Sensoni e Daniel Cherubini) ha conquistato il quinto posto. Non si sono qualificati invece gli Unimates, composti da Stefano Galliani e Matteo Maugeri.

La soddisfazione degli allenatori

A commentare la finale è Davide Zeppa, uno degli allenatori assieme a Alessandro Bettelli, Matteo Orsenigo e ai professori Daniele Brioschi e Domenica Notaro:

"E’ stato un risultato incredibile. Abbiamo triplicato il numero di squadre rispetto all’anno scorso e ne abbiamo portate 6. Di queste una ha gareggiato nella categoria Senior, essendo composta da alcuni ex-studenti, che in autunno avevano partecipato ai mondiali in Turchia. Con le squadre della Junior ci siamo praticamente presi tutto il podio. Tutti hanno saputo gestire in modo eccezionale la tensione e hanno mantenuto la lucidità. Hanno lavorato come squadra all’interno dei singoli gruppi, ma anche come macro-squadra, dandosi supporto vicendevolmente. Il loro segreto è stato l’affiatamento".

I pass per Mondiali e Europei

Con la conquista della vittoria le due squadre che si sono classificate ai primi posti hanno ottenuto il pass per rappresentare l’Italia alla finale mondiale di Singapore. La seconda potrà partecipare agli Europei a Lubiana, in Slovenia, la terza a Panama e la quinta a Manila, nelle Filippine.

La mancanza di fondi

Ma queste possibili trasferte avranno dei costi molto alti, che non possono essere sostenuti interamente da scuola e famiglie. Ammette Zeppa:

"Fare tutto è economicamente e logisticamente impossibile e temo dovremo fare delle scelte, cercando di accontentare tutti. Lubiana sarebbe la trasferta più semplice, ma dobbiamo ancora parlarne bene. Si è chiuso un capitolo bellissimo e se ne potrebbero aprire di altrettanto bellissimi, ma servirebbero molti fondi".

L'appello a Regione Lombardia

Da qui l’appello di Zeppa e degli altri allenatori: