Una Pink Ambassador che si rispetti non teme la fatica ma si fortifica alzando l’asticella con una nuova sfida. E’ così per Marilisa Bianchi, 52 anni, olgiatese: a New York correrà la maratona più celebre del mondo.

Vincono il tumore e corrono la maratona di New York

E' stata selezionata due anni fa dalla Fondazione Umberto Veronesi per la Staffetta rosa, in occasione del mese della prevenzione del tumore al seno. Una mamma sprint, capace di affrontare e superare un percorso di malattia (chemioterapia e radioterapia) e di dedicarsi alla corsa con l’obiettivo di sensibilizzare, infondendo fiducia, alla prevenzione e alla ricerca scientifica. Insieme a lei anche le amiche Pink Ambassador Elena Galimberti di Oltrona di San Mamette, Sara Veniani di Saronno, Federica Azimonti di Busto Arsizio e Isabella Spertini di Laveno.

