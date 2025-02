Vinti due milioni di euro al Gratta e Vinci

Entra, compra un Gratta e Vinci e improvvisamente si ritrova milionario. E’ accaduto a Fino Mornasco alla Tabaccheria di Camilla Tosato in via Indipendenza 9.

La vincita

Il 5 febbraio una persona, al momento ancora ignota, ha acquistato un Gratta e Vinci da 10 euro e la dea della Fortuna l’ha premiata facendole vincere ben due milioni di euro.

Racconta così la titolare:

“Il Gratta e Vinci milionario è un New Bonus Tutto per tutto da 10 euro acquistato il 5 febbraio. La persona che ha vinto i due milioni di euro non è più stata qui, ma è andata direttamente in banca a ritirare la vincita”.

La notifica alla tabaccheria è arrivata venerdì 7 febbraio.

Ignoto il vincitore

Il nuovo o la nuova milionaria sono al momento ignoti. Tosato, infatti, non conosce chi è la persona baciata dalla dea della Fortuna:

“Non ho idea di chi possa esser stato a vincere i due milioni. In negozio faccio anche il servizio di ritiro pacchi, per cui ho gente che arriva anche da fuori, da Vertemate, ad esempio, e da altri comuni limitrofi”.

La titolare però ha una certezza:

“Sono abbastanza sicura che non si tratti di uno dei miei clienti più fedeli. Mi avrebbero sicuramente detto qualcosa”.

Il dopo-vincita

Al momento non sembra che il negozio abbia avuto ripercussioni dalla vincita milionaria. Tosato, infatti, osserva:

“La voce si è già sparsa, a Fino già lo sapevano tutti. Ma al momento le vendite di Gratta e Vinci non sono aumentate. E’ tutto normale, forse è ancora un po’ presto, o magari non cambierà nulla”.

Tosato ha 37 anni ed è la titolare della tabaccheria dal 2021 e la gestisce aiutata dalla mamma Emanuela:

“Avevo lavorato qui prima come dipendente per 8 anni con la vecchia titolare. È un’attività storica, presente più o meno dal 1948. Una volta che la proprietaria è andata in pensione ho deciso di rilevare l’attività”.

Tosato è felice della vincita: