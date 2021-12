in edicola

La scelta della piccola Viola, esempio di responsabilità: prima dose lunedì 20 dicembre, il giorno dopo il suo compleanno.

"Non deve morire nessun nonno com’è morto il mio. Nessuno deve più ammalarsi: il coronavirus lo odio". A dirlo è la piccola Viola, soli 7 anni, di Lurate Caccivio, si è vaccinata contro il Covid nella giornata di lunedì 20 dicembre, all’ospedale di Circolo di Varese.

Viola si vaccina a 7 anni: "Non si deve morire come mio nonno"

La decisione di proteggere se stessa e gli altri non è stata un’idea di famiglia, nonostante tutti, mamma, papà e fratello, siano vaccinati. Viola lo ha deciso consapevolmente, con il carattere forte di un’adulta in potenza. Lo ha fatto per nonno Carlo, morto di Covid a 76 anni.

