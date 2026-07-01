Violano il codice della strada: multe della Polizia durante i controlli in stazione

Le operazioni si sono concentrate nelle aree adiacenti la stazione ferroviaria “Asso-Canzo”, in piazza Alessandro Verza, nei parcheggi, nelle zone verdi, nelle vie cittadine e nei luoghi di ritrovo di Canzo

Controllati persone e veicoli. Sequestrata un’automobile

Nella serata di lunedì, 29 giugno, è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio canzese e di quello limitrofo. Le attività hanno visto impiegati due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia della Polizia di Stato, della Polizia locale di Canzo e della Questura di Como.

Gli agenti hanno effettuato controlli su veicoli e persone, rilevando due contravvenzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada: in particolare, un’autovettura è risultata priva di revisione e un’altra priva di assicurazione, la quale è stata successivamente sequestrata.

Servizi volti a prevenzione e repressione dei fenomeni criminali

L’attività svolta conferma la costante attenzione della Polizia di Stato di Como verso il territorio, attraverso mirati servizi straordinari finalizzati alla prevenzione e repressione dei fenomeni criminali, con particolare riguardo alle aree maggiormente frequentate, nell’ottica di garantire sicurezza e tutela della collettività.