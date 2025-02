Violate le normative di sicurezza in un cantiere edile: 21mila euro di multe

Un'ispezione in un cantiere edile di Carimate ha portato a tre denunce, due attività sospese e ben 21mila euro totali di multa. Il controllo è stato portato avanti martedì 18 febbraio 2025 dai militari della Stazione di Cantù, congiuntamente ai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Como.

Violate le normative di sicurezza in un cantiere edile: mancava il piano operativo di sicurezza

Nel corso dell'attività sono state controllate tre aziende operanti nello stesso cantiere e identificati sette operai, risultati tutti in regola. Tuttavia, sono state riscontrate gravi violazioni in materia di sicurezza che hanno portato alla denuncia in stato di libertà di tre persone e alla sospensione dell'attività per due delle aziende controllate. Le violazioni riscontrate riguardano l’installazione di un ponteggio non conforme al disegno esecutivo, mancanza delle difese sulle aperture contro le cadute dall'alto e la mancata redazione del piano operativo di sicurezza. Oltre alle denunce e alle sospensioni, sono state comminate ammende per un totale di 21.072,26 euro. Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare eventuali altre violazioni e responsabilità.