Violazioni in un cantiere, sospesa l’attività e sanzioni per 18mila euro

Il 18 giugno 2026, i Carabinieri della Stazione di Cermenate, congiuntamente ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro e Ispettori Territoriali del Lavoro di Como, nell’ampio piano di verifiche avviato nel settembre 2025, hanno effettuato un controllo ispettivo presso un cantiere edile privato del territorio.

Le violazioni

Nel corso del controllo ispettivo, i militari e il personale ispettivo hanno accertato diverse violazioni della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare, è stata rilevata la mancata osservanza di disposizioni previste dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, in riferimento all’utilizzo di scale portatili non conformi ai requisiti di sicurezza, all’assenza di adeguate misure di protezione delle postazioni di lavoro in quota e alla mancata messa in sicurezza delle aperture prospicienti il vuoto, con conseguente rischio di caduta dall’alto.

Le violazioni accertate hanno comportato l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività di cantiere e la denuncia di una persona in qualità di amministratore della società, cui sono state inoltre contestate ammende per un importo complessivo di circa 15mila euro, e sanzioni di natura tecnico-amministrativa per circa 3 mila euro.

I controlli

L’Arma dei Carabinieri conferma il proprio costante impegno nell’attività di vigilanza e prevenzione delle irregolarità nei luoghi di lavoro, con l’obiettivo di contrastare il lavoro nero, prevenire ogni forma di sfruttamento e ridurre il rischio di infortuni, soprattutto nei settori maggiormente esposti.

Analoghe attività di controllo proseguiranno per tutto il 2026, nell’ottica di assicurare un’azione continua, capillare ed efficace a tutela della legalità e della sicurezza dei lavoratori su tutto il territorio provinciale.