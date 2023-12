Violenze in famiglia: due provvedimenti a Cantù e a Carugo.

Altri 2 uomini violenti finiscono nei guai. E’ successo sabato 23 dicembre 2023, allorquando in due distinte operazioni i Carabinieri della Tenenza di Mariano Comense e della Stazione di Cantù, reparti entrambi inquadrati tra le diramazioni della Compagnia di Cantù, hanno eseguito due provvedimenti cautelari dell’A.G. di Como nei confronti di due soggetti ritenuti responsabili di violenze in ambito familiare.

Il provvedimento a Carugo

In particolare, la Tenenza di Mariano Comense ha eseguito a carico di C. A. di 45 anni, di Carugo il divieto di avvicinamento alla consorte, con applicazione del dispositivo elettronico di controllo, provvedimento conseguente alla denuncia della donna presentata lo scorso 8 novembre presso la Stazione di Cantù e dai successivi approfondimenti della citata Tenenza che hanno riscontrato le vessazioni a cui era sottoposta.

Il provvedimento a Cantù

E ancora, quello stesso giorno, la Stazione di Cantù, in esecuzione all’emissione di provvedimento cautelare, ha arrestato B.F. di 38 anni, di Cantù, per i maltrattamenti, le violenze e le lesioni in danno della compagna che lo scorso 19 dicembre aveva richiesto l’intervento dei Carabinieri presso la propria abitazione, a fronte dell’ennesimo episodio di maltrattamenti. Nonostante il timore della donna di presentare denuncia, i militari ne documentavano comunque l’evidente stato di prostrazione in cui versava oramai da circa 3 anni, ricostruzione accolta dall’A.G. di Como che con provvedimento urgente ha disposto la custodia in carcere dell’uomo che è stato quindi accompagnato presso la Casa Circondariale del capoluogo.