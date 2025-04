Virtus Calcio, quote d'iscrizione gratis agli studenti meritevoli

La Virtus calcio Cermenate pagherà la quota di iscrizione per l’anno 2025 – 2026 a chi, a scuola, ottiene i voti più alti e proporrà prezzi agevolati per chi rinnova l’adesione per il prossimo anno agonistico

L'iniziativa

E’ questa la linea che intende seguire la società di calcio cermenatese per supportare i giovani calciatori e le famiglie. Ai genitori, infatti, vengono chiesti molti sacrifici per accompagnare i propri figli agli allenamenti e alle partite. A loro viene chiesto anche un supporto per quel che concerne l’aspetto prettamente economico. «Per premiare i ragazzi che sceglieranno di continuare il proprio percorso con la Virtus abbiamo previsto uno sconto sull’iscrizione alla prossima stagione», spiega nel dettaglio Claudio Pellizzoni, il responsabile del settore giovanile.

Onore al merito

Onore al merito inoltre, per chi fa sport e riesce comunque ad avere un alto rendimento scolastico. «Anche quest’anno viene proposto il “Premio al Merito”, un’iniziativa molto apprezzata già nella scorsa stagione – prosegue Pellizzoni – Il riconoscimento sarà assegnato a due giovani atleti: uno sarà consegnato allo studente che frequenta le scuole elementari, mentre l’altro andrà a quello che va alle medie. Entrambi si dovranno distinguere per ottimi risultati scolastici, ma anche per l’impegno e il comportamento dimostrati durante le attività calcistiche nell’arco di tutta la stagione».

Nuove figure professionali

Oltre ai risultati prettamente agonistici, «la Virtus si sta strutturando sempre più a livello organizzativo e tecnico – prosegue Pellizzoni – Stiamo cercando di inserire nella società nuove figure professionali in grado di offrire un supporto completo ai giovani atleti e alle loro famiglie. Tra queste, c’è anche una psicologa a disposizione dei bambini e dei genitori, con l’obiettivo di affiancare la crescita sportiva con un percorso educativo e personale di qualità». La società, con le sue formazioni e i suoi calciatori, sta raggiungendo sempre più traguardi importanti. Anche il settore giovanile è in continua crescita. «Quest’anno la Virtus ha raggiunto il secondo livello di qualificazione tecnica – è il commento conclusivo di Pellizzoni - L’obiettivo per la prossima stagione è ambizioso: vogliamo ottenere il terzo livello, ulteriore conferma di un progetto solido e in costante miglioramento». E tenendo in considerazione quest’obiettivo, la società è alla ricerca di laureati in scienze motorie e di allenatori qualificati da inserire nel proprio staff.