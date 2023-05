Poste Italiane parteciperà alle celebrazioni per il 50° anniversario di fondazione della Virtus Cermenate, con uno speciale annullo filatelico.

Virtus Cermenate e Poste Italiane insieme per il 50esimo della società sportiva

Per l’occasione sarà allestita una postazione presso la Palestra Comunale Renato Malacarne in Via Montale 1 dove sarà attivo il servizio di bollatura dalle 14 alle ore 20. L’evento vuole ricordare i 50 anni di attività dedicati alla promozione della crescita dei giovani, nel ruolo di cittadini, tramite il gioco della pallacanestro. Durante l’evento ci saranno competizioni sportive e saranno presenti istituzioni comunali e regionali, oltre a quelle sportive di categoria.

L’annullo, realizzato nel formato ovale raffigura un pallone da pallacanestro con i dettagli 1973-2023 anno di nascita e di compleanno. Presso lo stand si potranno acquistare le più recenti emissioni di carte valori, insieme ai tradizionali prodotti di Poste Italiane selezionati per l’occasione: folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti.

Il timbro figurato, dopo l’utilizzo nella giornata del 20 maggio, sarà disponibile presso lo sportello filatelico di Cantù centro, in via Piazza Parini 3, per i sessanta giorni successivi. Sarà poi depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito della filatelia di Poste.