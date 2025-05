Virtus Pallavolo: una storia lunga 50 anni

Sembra ieri. Eppure sono già passati cinquant’anni da quando la Virtus Pallavolo Cermenate si è costituita.

La società è nata nei primi anni ’70, in collaborazione con l’oratorio della parrocchia dei Santi Vito e Modesto di Cermenate. Un gruppo di giovani ha dato vita a quello che ai tempi si chiamava «Gruppo sportivo Virtus». Solamente nel 1975 si è sentito parlare per la prima volta della Virtus. Da allora, per dirla con una frase comune, ne è passata tanta di acqua sotto i ponti. Tante le formazioni, tante le ragazze che hanno giocato, tanti gli allenatori, tanti i componenti dello staff dirigenziale. Tanti i cambiamenti che hanno portato la Virtus Pallavolo dove è adesso. E soprattutto, con i risultati e i successi ottenuti fino ad oggi.

"Un lago di volley" per festeggiare

I festeggiamenti per un traguardo così importante cominceranno domani, domenica 1° giugno 2025. Ad aprire la giornata di festa sarà il torneo "Un lago di volley", alla 10° edizione. Si tratta di una manifestazione territoriale di volley organizzata dalla Fipav Como e dalla Virtus Pallavolo Cermenate per i ragazzi nati negli anni dal 2013 al 2019. Sarà il parco Scalabrini ad accogliere le formazioni: il ritrovo è per le 9; le sfide invece, inizieranno alle 9.30 e proseguiranno fino alle 17.

La giornata sarà allietata dai balli di gruppo, che vedranno protagoniste le atlete della Virtus nel campo di gioco. Il punto ristoro sarà gestito dal’associazione "Fuori controllo": alla palestra Malacarne si potranno trovare gustosità di ogni tipo, che sapranno soddisfare tutti i gusti.

La mostra fotografica

Aprirà sempre domani, domenica 1 giugno 2025, la mostra fotografica dei 50 anni di attività della Virtus Pallavolo. Si tratta di un percorso fotografico che ripercorrerà la storia della società, dalla fondazione nel 1975 a oggi. E’ possibile visitarla domenica 1 e lunedì 2 giugno dalle 10 alle 17. La partecipazione è libera.

I risultati delle atlete

Prima di entrare nel vivo della festa, bisogna citare i risultati, che la società di pallavolo coordinata dal presidente Gianfranco Ruiu e dal suo staff direzionale ha ottenuto. La formazione under 18 eccellenza si è classificata al secondo posto; la Promozione ha raggiunto la 1^ divisione; la serie D femminile si è classificata al 4° posto; infine, secondo posto per la serie C femminile.

La ricerca di nuove giocatrici

Le porte del sodalizio sono aperte a tutti. La società cerca atlete da inserire nelle varie squadre, in tutti i ruoli in età giovanile (massimo fino al 2008). Le giovani verranno destinate ai campionati giovanili, alla Prima Divisione e alla Serie D. Ben vengano anche le atlete over con esperienza in serie B2 e C, che vogliano far parte di un gruppo che punterà, il prossimo anno, alla promozione in B2. Chiunque voglia avvicinarsi a questo sport può raggiungere la palestra durante gli allenamenti. Lo staff dirigenziale saprà fornire tutte le indicazioni utili per poter iniziare l’attività, entrare a far parte di una delle formazioni e quindi, nel caso, cominciare il percorso agonistico.